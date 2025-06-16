Fenerbahçe'den Moussa Diaby Bombası! 60 Milyon Euroluk Yıldız İçin Transfer Hamlesi

Gözler Al Ittihad Kulübüne Çevrildi

Fenerbahçe yönetimi, 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Moussa Diaby için Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Teknik direktör José Mourinho’nun raporu doğrultusunda harekete geçen Kanarya, Diaby’yi kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Avrupa'da Parladı, Arabistan’a Transfer Oldu

Futbol kariyerine PSG altyapısında başlayan Diaby, Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen formasıyla parladı. 2023 yaz transfer döneminde ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya 55 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Aston Villa’daki başarılı sezonun ardından 2024’te Al Ittihad’ın yolunu tutan Diaby, Suudi kulübüne 60 milyon Euro bonservis karşılığında imza atmıştı.

Arabistan Performansı Dikkat Çekti

Al Ittihad formasıyla geride kalan sezonda 28 maça çıkan Diaby, 5 gol atıp 13 asist yaptı. Her iki kanatta ve zaman zaman forvet bölgesinde de oynayabilen Fransız yıldız, tekrar Avrupa futboluna dönme isteğini kulüp yönetimine bildirdi.

Fenerbahçe’den Kiralama Hamlesi

Fenerbahçe’nin, Diaby için kiralama teklifinde bulunacağı ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi büyük ses getiren bir hamleye daha imza atmış olacak.

Moussa Diaby Kimdir?