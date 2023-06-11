Türk futbolunun en üst seviyedeki son maçı bu akşam… Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşacak. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kupaya 5. turdan başlayan iki takımdan sarı-lacivertliler sırasıyla İstanbulspor, Rizespor, Kayserispor ve Sivasspor'u geçerek finalist oldu. Turuncu-lacivertliler Göztepe, Karagümrük, Galatasaray ve Ankaragücü engellerini aştı.

EN SON İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe, 9 yıllık hasretini sona erdirip 6. kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunda lig şampiyonu olmuş, İsmail Kartal ile TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ı penaltılarla devirmişti.

Fener; 2014'ten sonra hiçbir kupa kaldıramadı. Kanarya'nın şampiyonluğu halinde; kulübün başına 2018'de geçen Ali Koç da 5 yıllık başkanlık döneminde futbolda ilk kupasını kazanmış olacak.

Muhtemel 11’ler



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Zajc, Arao, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi.

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lima, Berkay, Biglia, Deniz, Januzaj, Figueiredo, Keny.

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Saat: 20.45

Yayın: ATV



FİNAL ÖNCESİ NOTLAR

Galatasaray 23 finalde 18 kez kupayı kazandı. Beşiktaş 10, Trabzonspor 9 kez taraftarlarını sevindirdi.

Başakşehir daha önceki iki kupa finalinde penaltılarla (2011, 2017) mağlup oldu.

En çok kupa şampiyonluğu yaşayan hocalar Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç, Fatih Terim ve Aykut Kocaman: 3.