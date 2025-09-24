Fiat tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Marfi Otomotiv bu kapsamda şehrin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşarak araçlar hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Road Show etkinliği adı altında küçük sanayi sitesinde de ticari araçlarını görücüye çıkaran Fiat Marfi Otomotiv sanayi esnaflarıyla bir araya geldi.

Esnaflar Fiat Marfi Otomotivin sunduğu çeşitli fırsatlar, kampanyalar ve kredi imkânları hakkında, satış danışmaları tarafından bilgilendirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fiat Marfi Otomotiv Satış Danışmanı Emre Can Bayazıt, Fiat Marfi ailesi olarak bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.