Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü bugün çekildi. 20 takımın yer alacağı ligde sezon sonu 4 takım ligden düşecek.
➡ SÜPER LİG YENİ SEZON PLANLAMASI
Trendyol Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18 hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG HABERLERİ
Fikstür çekimiyle birlikte derbilerin oynanacağı haftalar belli oldu.
İLK YARIDAKİ DERBİ HAFTALARI
Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta
Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta
Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta
Kulüplere göre derbi haftaları:
Galatasaray - Fenerbahçe: 37. hafta
Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta
Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta
Fenerbahçe - Beşiktaş: 34. hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta
Beşiktaş - Galatasaray: 28. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor: 24. hafta
Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta
Trabzonspor - Fenerbahçe: 30. hafta
Trabzonspor - Galatasaray: 21. hafta
Avrupa kupalarında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor 1., 2., 3., 7., 10., 14. ve 17. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacaklar.
Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.