Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü bugün çekildi. 20 takımın yer alacağı ligde sezon sonu 4 takım ligden düşecek.

Beşiktaş, evinde farkla galip! Beşiktaş, evinde farkla galip!

➡ SÜPER LİG YENİ SEZON PLANLAMASI

Trendyol Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18 hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG HABERLERİ

Fikstür çekimiyle birlikte derbilerin oynanacağı haftalar belli oldu.

İLK YARIDAKİ DERBİ HAFTALARI

Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta
Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta
Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta


Kulüplere göre derbi haftaları:

Galatasaray - Fenerbahçe: 37. hafta
Galatasaray - Beşiktaş: 9. Hafta
Galatasaray - Trabzonspor: 2. hafta
 

Fenerbahçe - Galatasaray: 18. hafta
Fenerbahçe - Beşiktaş: 34. hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor: 11. hafta
 

Beşiktaş - Fenerbahçe: 15. hafta
Beşiktaş - Galatasaray: 28. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor: 24. hafta
 

Trabzonspor - Beşiktaş: 5. hafta
Trabzonspor - Fenerbahçe: 30. hafta
Trabzonspor - Galatasaray: 21. hafta
 

Avrupa kupalarında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor 1., 2., 3., 7., 10., 14. ve 17. haftalarda birbirleriyle karşılaşmayacaklar.
Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak.