ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler’in kuzeyinde bulunan Luzon Adası’ndaki Union kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaklaşık 69 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgede hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami riski bulunmadığını belirtti.

Sıklıkla depremlerle gündeme gelen Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı ya da bilinen adıyla "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Bu nedenle ülkede her yıl çok sayıda sismik hareketlilik yaşanıyor.

Uzmanlar, bölgede benzer depremlerin yaşanabileceğine dikkat çekerken, yerel yönetimler ise olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olma uyarısında bulundu.