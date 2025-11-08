Pasifik Okyanusu'nda büyüyen ve Güney Doğu Asya ülkesi Filipinler' i vuran Kalmaegi Tayfunu felakete neden oldu.

Kent genelinde şiddetli rüzgarlar ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu ve büyük pencereleri kırdı. Ordu hasarla mücadele için görevlendirilirken binlerce kişi okullara ve diğer kamu binalarına sığındı.

Fırtınanın yaklaşık 57 evin çökmesine, yaklaşık 3 bin evin çatısının uçmasına neden olduğu, ayrıca ülke genelinde 11 teknenin batmasına ve elektrik hatlarının devrilmesine yol açtığı belirtildi.





Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 204'e yükseldiği ve hala 109 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Açıklamada, tayfundan etkilenenlerin sayısının 2,9 milyona yükseldiği kaydedildi.