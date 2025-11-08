Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şehir merkezinde şüpheli bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar yasaklı madde ele geçirildi.

Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş polisi, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Vatandaşlardan da uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar etmeleri istendi. Bu operasyon, kentte güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.