Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden "ateş çemberi" olarak da bilinen Filipinler'de Mindanao Adası açıklarında dün 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilediği belirtildi.

Açıklamada, 1265 kişinin tahliye çalışmaları kapsamında güvenli bölgelere taşındığı, 7 bin 915 kişinin yerinden edildiği bilgisi verildi.

Sivil Savunma Ofisinin açıklamasında da depremler nedeniyle 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.