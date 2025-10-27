Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ve KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık da katılırken, Başkan Görgel deprem sonrası şehirdeki altyapı sorunlarının çözümü için Türkiye’nin en büyük altyapı seferberliğini başlattıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın yaklaşık 70 yıllık altyapı sisteminin deprem öncesinde dahi yetersiz olduğunu belirten Başkan Fırat Görgel, yaşanan büyük felaketin ardından bu sistemin tamamen işlevsiz hale geldiğini söyledi.

“Deprem sonrası içmesuyunda kayıp kaçak oranı yüzde 80’lere kadar yükseldi. Yani altyapımıza verilen 100 litre suyun sadece 20 litresi vatandaşlarımıza ulaşabiliyordu. Bu, hem ekonomik hem çevresel hem de insani açıdan kabul edilemez bir tabloydu” diyen Görgel, mevcut sistemi baştan aşağı yenilemek için kapsamlı bir proje başlattıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle başlatılan projeyle birlikte Kahramanmaraş’ta 20 milyar TL tutarında altyapı yatırımı hayata geçirildiğini belirten Görgel, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda 170 farklı noktada ekiplerimiz büyük bir gayretle, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar normal şartlarda 15 yılda tamamlanabilecek bir projeydi. Ancak biz hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması ve karşılaştığımız asbest borulardan şehrimizi bir an önce kurtarmak için bu projeyi 1,5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. 2026’nın Kasım ayında büyük altyapı projelerimizi tamamlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullanan Görgel, çalışmalar kapsamında 2 bin 300 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattının inşa edildiğini vurguladı.

Altyapı çalışmaları sonrası yolların yenilenmesi süreçlerine de açıklık getiren Başkan Görgel, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu onarım çalışmaları müteahhit firmaların sorumluluğunda. Sayın Valimizle birlikte firmalarla bir araya gelerek gerekli uyarıları yaptık. Daha önce onarım oranı yüzde 10 seviyesindeyken, yaptığımız sıkı takiplerle bu oranı yüzde 50’ye çıkardık. Ancak bununla da yetinmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl büyük bir asfalt seferberliği başlatarak yollarımızı tamamen yenileyeceğiz. Sadece asfaltıyla değil yürüyüş yolları ve aydınlatmalarıyla arterlerimizi daha modern hale getireceğiz” diye konuştu.

Programda, asbest boruların değişimine de dikkat çeken Başkan Görgel, geçmişteki zorunlulukların artık geride kaldığını vurguladı.

Görgel, “Bugün burada gördüğünüz asbest borular, geçmişteki zorunlulukların bir sonucuydu. Artık teknoloji, imkan ve irade bizim elimizde. Çocuklarımızın sağlığı için en sağlıklı, en dayanıklı borularla şehrimizi donatıyoruz. Bu çalışmalar sadece bugünün değil, gelecek yüz yılın Kahramanmaraş’ı için yapılıyor” dedi.

Kahramanmaraş’ın Türkiye’de suyu en uygun fiyata vatandaşa ulaştıran ikinci Büyükşehir olduğunu da belirten Görgel, hayata geçirilen yatırımlara katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Görgel konuşmasını, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’ye, milletvekillerimize, yüklenici firmalarımıza ve sabırla bizleri destekleyen tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle, hep birlikte daha güçlü, daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz” cümleleriyle noktaladı. Basın buluşmasında altyapı çalışmalarına dair soruları da yanıtlayan Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendiren yatırımların hız kesmeden süreceğini belirtti.