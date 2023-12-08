Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Serkan Damla’nın ekibi Adana Demirspor, hakem Abdulkadir Bitigen’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Müsabaka Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Boey'le Galatasaray öne geçti

Mücadelede sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde 22. dakikada fileleri havalandıran Sacha Boey'le öne geçti.

Fransız savunmacı bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.



Kerem, farkı 2'ye çıkardı

Boey'in golünden 7 dakika sonra Mauro Icardi'nin pasıyla bu kez son dokunuşu yapan Kerem Aktürkoğlu farkı 2'ye çıkardı.



Niang penaltıdan golü buldu

Victor Nelsson'un elle müdahelesi sonucu penaltı kazanan Adana Demirspor, beyaz noktadan M'baye Niang'la 45+4'te skoru 2-1'e getirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.



Son sözü Icardi söyledi

Tempolu geçen ikinci yarıda iki kez direğe takılan Galatasaray, 90+5'te penaltıdan Mauro Icardi'nin attığı golle Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Muslera cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında sarı kart gören Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera takımının Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.