UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, devler sahnesinde kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının 7. haftasında güçlü rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Galatasaray–Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Atletico Madrid, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk düdük saat 20.45’te çalacak.

Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray–Atletico Madrid mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İlk 8 İçin Kritik 90 Dakika

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 maçın ardından ilk 8 hedefini sürdüren Galatasaray için bu karşılaşma adeta bir final niteliği taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak avantaj yakalamayı amaçlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, iç saha avantajını ve taraftar desteğini en iyi şekilde kullanmayı planlıyor.

İki Takım Arasındaki Rekabet

Galatasaray ile Atletico Madrid, bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid: 4 galibiyet

Beraberlik: 2 maç

Galatasaray: Henüz galibiyet alamadı

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmayla birlikte İspanyol ekibi karşısında ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray’da Hazırlıklar Sürüyor

Galatasaray, Atletico Madrid maçı hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda ısınma çalışmalarıyla başladı.

Sahada iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması, topa sahip olma organizasyonları ve çift kale maç ile idman sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ocak’ta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.