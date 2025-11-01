Rams Park’ta 52 bin taraftarın önünde oynanacak dev mücadele, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
Galatasaray Farkı Açmak İstiyor
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezonki rekor yürüyüşünü sürdürerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Sarı-Kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında önde baskı ve hızlı hücum planıyla sahaya çıkacak.
Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo/Glimt maçına benzer bir anlayışla sahada olacak Aslan, hücumda Osimhen, Barış, Yunus ve Sane dörtlüsüyle gol arayacak.
Orta sahada Torreira ve Lemina görev alırken, savunmada Singo (Kaan), Sallai, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü yer alacak.
Kaledeki isim ise Uğurcan Çakır olacak.
(Sakatlıktan yeni çıkan Singo’nun durumu maç saati netleşecek.)
Trabzonspor’da Hedef 3 Puan
Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Trabzonspor’da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Bel ağrıları nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyen Okay Yokuşlu, takımla çalışmalara katıldı ve derbiye hazır durumda.
Tekke’nin kadroda değişiklik yapması beklenmiyor; formda golcü Onuachu, takımın en önemli kozu olacak.
Galatasaray - Trabzonspor Muhtemel 11’ler
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo (Kaan), Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu
Galatasaray - Trabzonspor Derbisi Yayın Bilgileri
-
Tarih: 1 Kasım 2025 Cumartesi
-
Saat: 20.00
-
Stad: Rams Park
-
Hakem: Cihan Aydın
-
Yayın: beIN Sports 1 (Canlı)
Zirve Yarışı Kızışıyor
Galatasaray, ligde topladığı puanlarla zirvede yer alırken, Trabzonspor 5 puan geriden takip ediyor.
Bu akşamki dev mücadelede alınacak sonuç, şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilir.
Her iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.