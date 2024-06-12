Nokta atışı takviyeler planlayan Galatasaray'da, sağ bek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bayern Münih'ten Sacha Boey'yi geri isteyen Cimbom'a, Alman ekibinden sürpriz bir teklif geldi.

Sağ beke takviye arayan sarı-kırmızılılara Bayern'den ayrılması gündemde olan Noussair Mazraoui önerildi. Bu sezonu sakatlıklar ve milli maçlar nedeniyle çoğunlukla takımdan ayrı geçiren Faslı oyuncu için devreye girilebileceği iletildi.

Ziyech'in varlığı avantaj

Mazraoui konusu önüne getirilen teknik direktör Okan Buruk, olumlu rapor verdi. Eğer uygun şartlarda kiralanırsa hemen devreye girilecek.

Ya da bonservisiyle alınması teklifi için de rakam çok önemli. Faslı yıldızın da kararı burada devreye giriyor.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve milli takımdan da yakın arkadaşı olan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da olması çok büyük bir avantaj olarak görülüyor.

Alman ekibin de oyuncusunun parlaması için kiralama formülüne bu aşamada sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Mazraoui tam isabet!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası turnuvasında Ziyech'le birlikte tarih yazan ve yarı finale kadar yükselen Faslı yıldızın Galatasaray'a olumlu dönüş yapacağı belirtilirken, daha önce Fas asıllı sağ bek Omar Elabdellaoui'den beklenen verimi alamayan Cimbom'un bu sefer Mazraoui'de tam isabet sağlayacağı bildirildi.

Ayrıca Sky Sports moderatörlerinden Florian Plettenberg'in verdiği bilgiye göre; Vincent Kompany'nin gelecek sezon yoluna Sacha Boey ve Josip Stanisic ile devam edeceği Bayern Münih'in Noussair Mazraoui'yi satış listesine koyduğu öğrenildi.