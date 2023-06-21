Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakibi kurayla belirlendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) galibi oldu.

3 ön eleme bekliyor

Sarı-kırmızılıların bu turu geçtikten sonra 3. ön eleme turu ve play-off turu gibi önünde iki engel daha bulunuyor.

Temsilcimiz, toplamda 3 tur geçtikten sonra Devler Ligi sahnesine çıkmaya hak kazanacak.



İlk maç temmuz sonunda

Galatasaray, ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.