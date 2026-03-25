Gözler Bu Duruşmadaydı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında yaklaşık 3 ay önce tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Baltacı hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkemeye Yoğun Destek

Duruşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katılarak oyuncusuna destek verdi.

Ayrıca Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım gibi futbolcular da adliyede hazır bulundu.

“Kendim Oynadığım Maçlarda Bahis Yapmadım”

Savunmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Metehan Baltacı şunları söyledi:

"O dönem A Takımı'nda değildim. Yasal bir sitede bahis üyeliğim vardı. Söz konusu 2 maça da bahis oynamıştım ancak A takımında olmadığımdan ben o zamanlar sahada olmayı bırakın kulübede bile değildim. Kimseyle irtibat halinde de değildim. Oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım, 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A takımı kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma da bu sezonda çıktım. Yasadışı bahis sitelerine üyeliğim bildiğim kadarıyla yoktu. A takımında yer aldıktan sonra herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da bahis yapmadım"

“Kimseyle Anlaşıp Şike Yapmadım”

Mesajlaşmalarla ilgili sorulara da yanıt veren Baltacı şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımla olan mesajlaşmalar futbolla ilgili olan sohbetler, bu sohbetler her zaman olur. Futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Kimseyle anlaşıp şike yapmadım. Mesajlarda geçen herhangi bir kupon da yoktur, hesabıma gelen para da yoktur"

“Çok Üzgünüm, Kabul Etmiyorum”

Genç futbolcu savunmasının devamında ise şu sözlerle dikkat çekti:

"Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili çok şaşkınım ve kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi hileli hareketle kimseyi aldatmadım. Ben yıllar boyunca emek vererek bu hale geldim. Galatasaray'a 12 yaşında girdim, 12 yaşından beri futbolla ilgileniyorum, emek veriyorum. Şöyle bir duruma düştüğüm için hem çok üzgünüm hem de kabul etmiyorum. 4 aydır cezaevindeyim, ayrıca TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim"

Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Baltacı’nın tahliyesine hükmedilirken, dava 12 Haziran saat 10.30’a ertelendi.

İddianamede Dikkat Çeken Detaylar

Hazırlanan iddianamede Baltacı’nın geçmiş yıllarda bazı maçlara bahis oynadığı iddialarına yer verildi.

Telefon kayıtlarında ise çeşitli mesajlaşmalar ve bahis içerikli paylaşımların bulunduğu öne sürüldü.