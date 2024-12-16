GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü 52 Orduspor FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ligde oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas ve taktik organizasyonlarıyla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: aa