Gaziantep FK’nin Ligdeki Performansı

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon çıktığı 12 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puanla 7. sırada bulunuyor.
Gaziantep temsilcisi bu dönemde 17 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Gaziantep FK-Kayserispor Maçı Ne Zaman?

Mücadele, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

İlk 11'ler

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Carole, Denswil, Opoku, Furkan, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Semih, Ogün, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

Kayserispor ile Rekabet Eşit

Gaziantep FK ile Kayserispor daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların:

  • 3’ünü Gaziantep FK,

  • 3’ünü Kayserispor kazandı,

  • 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 12 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Gaziantep FK’de 3 Eksik

Deplasman öncesi Gaziantep FK’de önemli eksikler bulunuyor:

  • Melih Kabasakal (kart cezalısı)

  • Mbakata (sakat)

  • Ali Mevran Ablak (sakat)

Bu oyuncular Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Ayrıca Ndiaye, Yusuf Kabadayı ve Arda Kızıldağ bu karşılaşmada kart görmeleri halinde, 14. haftadaki ikas Eyüpspor maçında cezalı duruma düşecek.