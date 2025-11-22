Gaziantep FK’nin Ligdeki Performansı
Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon çıktığı 12 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puanla 7. sırada bulunuyor.
Gaziantep temsilcisi bu dönemde 17 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
Gaziantep FK-Kayserispor Maçı Ne Zaman?
Mücadele, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İlk 11'ler
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Carole, Denswil, Opoku, Furkan, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Semih, Ogün, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo
Kayserispor ile Rekabet Eşit
Gaziantep FK ile Kayserispor daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların:
-
3’ünü Gaziantep FK,
-
3’ünü Kayserispor kazandı,
-
6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 12 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.
Gaziantep FK’de 3 Eksik
Deplasman öncesi Gaziantep FK’de önemli eksikler bulunuyor:
-
Melih Kabasakal (kart cezalısı)
-
Mbakata (sakat)
-
Ali Mevran Ablak (sakat)
Bu oyuncular Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Ayrıca Ndiaye, Yusuf Kabadayı ve Arda Kızıldağ bu karşılaşmada kart görmeleri halinde, 14. haftadaki ikas Eyüpspor maçında cezalı duruma düşecek.