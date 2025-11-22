Gaziantep FK’nin Ligdeki Performansı

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon çıktığı 12 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puanla 7. sırada bulunuyor.

Gaziantep temsilcisi bu dönemde 17 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Gaziantep FK-Kayserispor Maçı Ne Zaman?

Mücadele, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

İlk 11'ler

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Carole, Denswil, Opoku, Furkan, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Arda, Semih, Ogün, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

Kayserispor ile Rekabet Eşit

Gaziantep FK ile Kayserispor daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların:

3’ünü Gaziantep FK ,

3’ünü Kayserispor kazandı,

6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 12 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Gaziantep FK’de 3 Eksik

Deplasman öncesi Gaziantep FK’de önemli eksikler bulunuyor:

Melih Kabasakal (kart cezalısı)

Mbakata (sakat)

Ali Mevran Ablak (sakat)

Bu oyuncular Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Ayrıca Ndiaye, Yusuf Kabadayı ve Arda Kızıldağ bu karşılaşmada kart görmeleri halinde, 14. haftadaki ikas Eyüpspor maçında cezalı duruma düşecek.