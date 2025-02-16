GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sahasındaki 7. galibiyetini elde etti.

Gaziantep temsilcisi, ligde bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



Ev sahibi olduğu müsabakalarda TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Onvo Antalyaspor, Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor'u yenen Gaziantep FK, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sipay Bodrum FK ile berabere kaldı, Reeder Samsunspor ve Galatasaray'a yenildi.

Evinde oynadığı lig maçlarında 24 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Gaziantep FK, Süper Lig'de sahasında en az gol yiyen takımlardan biri oldu.

