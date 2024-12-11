GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Kalesi yakınındaki tarihi Hışvahan'da, 17 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Miras" sergisi sanatseverlerle buluştu.



Hışvahan ve Brieflyart Galeri iş birliğinde, geçmişin izlerinin çağdaş sanatla buluştuğu sergide yer alan 39 eser, ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Hışvahan kurucusu Mine Özmen, AA muhabirine, Gaziantep'in kültürünü, zenginliğini, tarihi değerlerini anlatmak için çalıştığını söyledi.

Tarihi handa ziyaretçilere kentin geleneksel lezzetlerinin sunulduğunu ifade eden Özmen, "Aynı zamanda Gaziantep'in kültüründe, sanatında çok önemli bir yeri var ve bunu göstermek için Miras isimli sergiyi açtık. Konuklarımız, değerli sanatçılarla hem tanışma hem de resimlerini onların dilinden dinleme fırsatına erişebiliyor. Bu da bizi çok mutlu etti. Sergimiz 3 ay sürecek. Sonrasında başka bir sergiyi Gazianteplilerle buluşturacağız." diye konuştu.

Sanat eserlerinin hanla bütünleştiğini aktaran Özmen, "550 yıllık tarihi Hışvahan'ı sanatla renklendirdik." dedi.

Brieflyart Galeri kurucusu Baran Curoğlu ise Gaziantep'in tarihi mekanının sergiye ev sahipliği yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hışvahan'ı sanatla buluşturmak için Mine Özmen, Oğuz Özmen ve İpek Develi'ye bizlerle işbirliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Sergimizin başlığı Miras, şu anda bulunduğumuz mekan da bir miras. Tarihi mekan, Mine Özmen'in vizyonuyla günümüzün değerleriyle bütünleşmiş çağdaş bir yorumla geleceğe taşınıyor. Miras aslında tarihi bir anlatımın ötesinde, çağdaş yaşamın etkilerini taşıyan, gelecek nesillere de başka bir bakış açısıyla aktarılan, bugünü de içeren bir süreç. Dolayısıyla burada Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden 17 sanatçının eserlerinden oluşan 39 eserle bir aradayız. Çok güzel bir proje gerçekleşti."

Sanatçı Meriç Hızal ise mekanın çok etkileyici olduğunu belirterek, "Buradaki taşların üzerine basmak benim için çok değerli. Buranın yöneticilerinin katkısı olağanüstü, insan kendisini sanatı destekleyen, değer veren biriyle kucaklaştığını hissediyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Gazianteplilerin ne kadar yüksek gönüllü olduğuna şahit oldum. Onun için buraya güneş saati getirdim. Bu mekanda zaman çok önemli, çok büyük bir geçmişi var. Daha da ileriye taşınacaktır çünkü insanı buna çok müsait." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mahir Güven de kadim şehrin tarihi mekanın ilk sergisinde yer almaktan onur duyduğunu dile getirerek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehrin kültürel hafızasını çağdaş sanatla yeniden şekillendiren sergi, 28 Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.