Kahramanmaraş Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'de ateşkesin sağlanması sonrası Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Sivil Toplum Platformu sözcüsü Süleyman Eryaman, alınan karardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ndeki saldırısında kadın ve çocuk ayrımı yapılmadan binlerce insanın şehit edildiğini ifade eden Eryaman, şöyle konuştu:

"Bir yılı aşkın bir sürede insanlığın yüzkarası olan bir olayla karşı karşıya kaldık. Kadınları, çocukları öldürmekten, evleri bombalamaktan çekinmeyen bu insanlar maalesef yüzbinlerce insanı yerlerinden etmekle kalmadı yurtlarını dağıtarak şehit ettiler. Gazze bir kurtuluş destanı yazdı ve İsrail'i rezil etti. Yedi cihan Gazze'de Müslümanların üzerine geldi ve yine de mağlup oldular."

Platform üyesi Hacı Altun da haberin duyurulmasının ardından Kahramanmaraş'ta bayram yaşadıklarını ifade etti.

Mescid-i Aksa’da fetih temellerinin atıldığını söyleyen Altun, "Nasıl ki Karabağ'dan, Şam'dan gelen haberleri bayram coşkusunda kutladıysak bugün de Gazze için seviniyoruz. Ateşkes sağlanmasında emekleri bulunan tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Zaferimiz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından slogan atan vatandaşlar, yapılan duanın ardından dağıldı.