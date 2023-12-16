Kahramanmaraş’ta hekimler İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınamak için sessiz eylem gerçekleştirdi.

37 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylemde özellikle İsrail’in sağlık çalışanlarına ve Hastanelere yaptığı saldırılara değinildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen eyleme hekimler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Eylemin ardından gerçekleştirilen Basın açıklamasında, Stajyer Doktor Fatih Mehmet Kaplan, Gazzede bombalanan hastaneleri ve insanlık dışı saldırıları kınadı.