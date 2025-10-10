Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak gram altın da değer kaybetti. Günü yüzde 1,9 düşüşle 5.318 liradan kapattı. Yeni güne ise yatay bir seyirle başladı. Saat 09.30 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre hafif artışla 5.340 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 254 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 857 liradan satılıyor

Altının ons fiyatı da güne düşüşle başladı ve şu anda 3.972 dolar seviyesinde. Bu, dünkü kapanışa göre yüzde 0,1’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Son dönemde Orta Doğu’daki gerginlikler, özellikle Gazze’deki çatışmalar altın fiyatlarını yukarı çekiyordu. Ancak Gazze’de ateşkesin başlamasıyla birlikte bölgede tansiyonun düşeceği beklentisi, altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı.

Uzmanlar, ABD’de istihdamdaki zayıflamanın Merkez Bankası’nı (Fed) faiz indirimi gibi gevşek para politikalarına yöneltebileceğini düşünüyor. Ayrıca, ABD hükümetinin uzun süre kapalı kalması yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor. Bu da altına olan talebi canlı tutuyor.

Bugün Türkiye’de 2. çeyreğe ait finansal veriler açıklanacak. ABD’de ise Michigan Üniversitesi’nin tüketici güven endeksi takip edilecek. Ancak hükümetin kapalı olması nedeniyle bazı verilerin yayımlanması beklenmiyor.

Teknik analizlere göre, altının ons fiyatı için 3.970 dolar destek, 4.100 dolar ise direnç seviyesi olarak görülüyor.