Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Filistin temalı çocuk şenliğinde küçük çocuklar Filistin renklerini temsil eden elbiseler giydi.
Sanat Merkezi'nin bahçesinde yüzlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Gazze'de Siyonist İsrail devletinin çocuklara uyguladığı katliama dikkat çekmeyi amaçladı.
Çocuklar ahşap oyuncaklarla eğlenirken, sıfır atık malzemelerinden yapılan eşyaları da tanıdılar.
Sanat Merkezi'nde 5 farklı atölyede toplam bin 350 çocuğa eğitim veriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar el becerilerini geliştirdi ve yeni hobiler edindi.
Etkinlik boyunca çocuklar müzikal dinletiler ve sanat gösterileriyle renkli anlar yaşarken, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeyi sürdürdüler.
Aileler de toplam 350 öğrencinin katıldığı çocuk şenliğinden memnuniyetlerini ifade ettiler.