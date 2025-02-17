Kahramanmaraş’ta kadın istihdamını ve girişimciliği desteklemek amacıyla düzenlenen “Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali” büyük ilgi gördü. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğiyle hayata geçirilen festival, yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Etkinlikte, kadınların el emeğiyle ürettikleri gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri, alıcılarıyla buluştu. Festival, yalnızca alışveriş fırsatı sunmakla kalmayıp, kadın girişimcilerin üretim gücünü ve yaratıcılığını sergileyerek ekonomiye katkı sağlamalarına olanak tanıdı. Stantlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve etkinlik, kadınların üretim gücünü görünür kılacak yeni iş fırsatları ve iş birlikleri yaratma imkânı sundu.

Kahraman şehrin kahraman kadınlarının organize ettiği bu festival, deprem yaralarını sarmaya yönelik iyilik hareketine dönüşerek, kadın emeğine değer katma ve özgün el işi ürünleri keşfetme fırsatı sundu.

Festival sırasında yapılan konuşmalarda, Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

"Acımız Ortak, Gücümüz Bir" sloganıyla çıktığımız bu yolda, Hatay’dan gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınlar olarak benzer zorlukları deneyimledik ve bugün burada, birbirimize destek olmak için bir araya geldik. Kendilerine hoş geldiniz diyor, dayanışmamızın güçlenerek devam etmesini diliyoruz. Gelecek yıl ise, depremden etkilenen 11 ili festivalimize dahil etmeyi planlıyoruz. Bu organizasyonu ilk kez Kahramanmaraş KGK olarak düzenledik ve umuyoruz ki çevremizdeki illerde de benzer etkinliklere ilham kaynağı oluruz.

Festival, Kahramanmaraşlı kadınların üretim gücünü ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarırken, bölgedeki sağlıklı ve doğal beslenmeye yönelik farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti.