Sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Narlı kesiminde meydana gelen trafik kazasında genç avukat Mehmet Ayaz yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 BGN 25 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Mehmet Ayaz, iddiaya göre direksiyon hâkimiyetini kaybederek M.E. yönetimindeki 27 EB 922 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazada sürücü Ayaz ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı Mehmet Ayaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ayaz’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.