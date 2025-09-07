Kahramanmaraş’ın tanınmış iş insanlarından ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Sadi Kır, oğlu Halil İbrahim Kır’ın düğün heyecanını yaşadı.

Halil İbrahim Kır ile Sinem Vatansever’in hayatlarını birleştirdiği düğün töreni, kent protokolü ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Renkli görüntülere sahne olan nikah ve düğün merasiminde genç çiftin mutluluğu davetlilerle paylaşıldı.

Kır ailesi, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost ve yakınlarına teşekkür ederek davetlilere memnuniyetlerini dile getirdi.