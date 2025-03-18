Kahramanmaraş Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, kurul üyeleri ve çok sayıda girişimci katıldı.

Program kapsamında, girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerinde faydalanabilecekleri destekler, finansman imkanları ve teşvikler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara, KOSGEB destek programlarından nasıl yararlanabilecekleri konusunda kapsamlı bilgi verildi.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Aksu Haber’e özel yaptığı açıklama da KOSGEB’in sunduğu desteklerin girişimciliği teşvik etme ve iş dünyasını güçlendirme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.