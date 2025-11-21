Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayarak Genç Müsiad Kahramanmaraş Şubesinin tanıtım filminin izletilmesiyle devam etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını Genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç yaptı.

Ardından kürsüye gelen Ksü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan bu tür programların gençlerin gelişimi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Daha sonra Genç Müsiad Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emir Nalbantoğlu yaptığı konuşmada genç Müsiad’ın gençler için her zaman sahada olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Program SMMMO Başkanı Abdullah Kalın’ın muhasebeciliğe dair verdiği bilgilerle devam etti.

YBA’nın final günü sonunda açıklamalarda bulunan Genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç YBA’nın bir eğitimden çok daha fazlası olduğunu belirterek 4 gün boyunca yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.