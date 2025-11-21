Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve SAKA iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Akademisi Kongresi, akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. “Modernite ve Ötesinde Aile: Göç, Dijitalleşme ve Kimlik Mücadeleleri” başlığıyla düzenlenen kongrede aile yapısının dönüşümü çok yönlü biçimde ele alındı.

Bilim dünyası Kahramanmaraş’ta buluştu: Göç, dijitalleşme ve aile
Kongre 4

Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, modern dünyanın aile üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kongre 2

Başkan Görgel, 2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin bu alanda atılacak adımları daha da anlamlı kıldığını vurgulayarak kongrenin kente büyük katkı sunduğunu ifade etti.