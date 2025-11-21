Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve SAKA iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Akademisi Kongresi, akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. “Modernite ve Ötesinde Aile: Göç, Dijitalleşme ve Kimlik Mücadeleleri” başlığıyla düzenlenen kongrede aile yapısının dönüşümü çok yönlü biçimde ele alındı.

Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, modern dünyanın aile üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Başkan Görgel, 2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin bu alanda atılacak adımları daha da anlamlı kıldığını vurgulayarak kongrenin kente büyük katkı sunduğunu ifade etti.