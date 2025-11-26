Programın konuğu, Kemal Sezal ve Oğulları Kolektif Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Sezal oldu. Sezal, konuşmasında aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek şu başlıklara vurgu yaptı:

“Bugün sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz. Yeni nesle duyulan ihtiyaçtan, bizlere işi devredenlere ne kadar değer vermemiz gerektiğinden söz edeceğiz. Büyük ölçekte sürdürülebilirlik nasıl sağlanır, ortak kuruluşların devamlılığı nasıl olur, bunların üzerinde duracağız.”

Etkinlik boyunca aile şirketlerinin dönüşüm süreci, üçüncü neslin rolü ve kurumsallaşmanın önemi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Programa katılan gençler, söyleşinin oldukça verimli geçtiğini belirterek bu tür etkinliklerin artırılması yönünde temennilerini dile getirdi.