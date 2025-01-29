Tecrübe Aktarım Programı kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmalarda, iş dünyasının önde gelen isimleri gençlere rehberlik ediyor.

Kahramanmaraş Genç MÜSİAD tarafından organize edilen “Yeni Nesil Liderlik Programı”, Kahramanmaraş SMMMO(Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası) Başkanı Abdullah Kalın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte gençler, hem fikirlerini paylaşma hem de şehrin geleceği ile ilgili önerilerini aktarma imkanı buldu.

Programda konuşma yapan SMMMO(Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası) Başkanı Abdullah Kalın, iş hayatında edindiği tecrübeleri paylaşarak karşılaşabilecekleri zorlukları anlatıp, bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç geleceğin iş insanlarını sektörün tecrübeli isimleriyle buluşturup bilginin birinci ağızdan aktarımını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

SMMMO(Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası) Başkanı Abdullah Kalın ise geleceğin imarı açısından bu tür programların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe katılan gençler, fikir alışverişinin ve projelerini sunma fırsatının kendileri için motive edici olduğunu ifade etti.

Program, Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek liderlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir adım olarak değerlendirildi.