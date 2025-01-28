Göksun Belediyesi, ilçenin ulaşım kalitesini ve konforunu artırmak amacıyla altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, imar planları doğrultusunda yeni projeler hayata geçirirken, ilçede alternatif yollar oluşturma çalışmalarını da sürdürüyor.

Özellikle Harbiye Mahallesi’ndeki ara arterlerde yapılan düzenlemelerle vatandaşlara daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuluyor. Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, projelerle ilgili yaptığı açıklamada, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine vurgu yaptı.

Başkan Cüce, şunları söyledi:

"Belediyemizin tüm birimlerinin koordineli çalışmaları sayesinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin ulaşım sorunlarını çözmek için büyük bir gayret gösteriyor. Deprem sonrası şehrimizin yeniden ihyası ve inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşım projelerimizi hız kesmeden sürdürerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz."

Göksun Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra ilçenin genel altyapısını güçlendirmek adına projelerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu çalışmalar, ilçenin hem şehirleşme sürecine katkı sağlıyor hem de ulaşım alanında modern bir görünüm kazandırıyor.