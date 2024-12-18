Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Cüce, sporcularla bir süre sohbet ederek onların azmini ve hedeflerini dinledi

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle tanınan Başkan Selim Cüce, gençlerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Sporun gençler için önemine dikkat çeken Cüce, "Sizler geleceğimizin teminatısınız. Başarılarınızla ilçemizi gururlandırıyorsunuz. Bu sezon da kazasız, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum" dedi.

Ziyarette sporcular, takıma ve altyapıya yönelik sağladığı destekler için Başkan Cüce’ye teşekkür ederek şampiyona yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini dile getirdi.

Göksun Belediyespor U-15 takımı, antrenmanlarına tüm hızıyla devam ederken, Başkan Selim Cüce’nin destekleriyle bu sezon hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.