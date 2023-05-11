"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen göksun'da, belediye ekipleri, hayatın normale dönmesi için yoğun mesai harcıyor.

İlçede enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla depremzedelerin güvenli yerlerde ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde park, bahçe ve çocuk oyun alanı gibi sosyal alan fırsatı da sunulan konteyner kentlere geçişleri sağlanıyor.

Öte yandan Alt ve üst yapı çalışmalarının ilçe genelinde tamamlanmasıyla hayatın büyük ölçüde normale dönmesi planlanıyor.