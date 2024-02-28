Kahramanmaraş'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, M.P. yönetimindeki 46 EC 618 plakalı otomobil  Göksun istikametine seyir halindeyken Sezai Karakoç Tüneli'nde önünde seyreden A. H. idaresindeki sebze yüklü 31N8305 plakalı çekiciye bağlı 31ANC20 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.E.  hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi