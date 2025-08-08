Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde drift yaparken yakalanan sürücüye toplam 83 bin 744 TL idari para cezası uygulandı, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göksun Sanayi Sitesi istikametinde drift yaptığı tespit edilen Fiat marka aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü S.A.’nın ehliyetinin iptal edildiği halde araç kullandığı belirlendi. Ayrıca sürücünün, alkollü araç kullanma suçunu üçüncü kez işlediği ve drift attığı tespit edildi.

S.A.’ya, ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak (3. kez) ve drift atmak maddelerinden toplam 83.744 TL idari para cezası kesildi. Araç, trafik ekiplerince 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.