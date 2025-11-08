Kaza Değirmendere–Göksun yolunda meydana geldi

Kaza, Değirmendere–Göksun yolu Kızılyelek mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Değirmendere şantiyesinde çalışan işçileri Göksun’a götüren servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada, 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı, kazanın nedeninin araştırıldığı öğrenildi.