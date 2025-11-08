Antalyaspor, ligde 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle 12. sırada bulunuyor. Teknik direktör Erol Bulut, kariyerinde Beşiktaş’a karşı galibiyet elde edemedi.

Beşiktaş ise 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Son 5 maçında yalnızca 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, Antalya deplasmanında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig’in 12. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda mücadele edecek. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Gürcan Hasova olacak. VAR hakemi Alper Çetin; AVAR'da da Suat Göz ve Mehmet Türkmen görev yapacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş'ın bu akşamki müsabakasında Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Orkun Kökçü ile sarı kart cezalısı Emirhan Topçu yer alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş 11'i:

Ersin Destanoğlu

Gökhan Töre

Paulista

Fransisco Djalo

Rıdvan Yılmaz

Wilfred Ndidi

Salih Uçan

Cengiz Ünder A Milli Takımı 2026 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı İçeriği Görüntüle

Patrik Cerny

El Bilal Toure

Michy Abraham

Antalyaspor 11'i:

Abdullah Seven

Bünyamin Balcı

Leonardo Giannetti

Bakaye Ceesay

Giorgi Dzhikiya

Mats Paal

Soner Dikmen

Martin Saric

Abdülkadir Ömür

David Cvancara

Boli Bolingoli

TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN CEZALI

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik direktör, Antalya deplasmanında kulübede görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın mücadelede Sergen Yalçın'ın yerine yedek kulübesinde siyah-beyazlı takıma taktik vermesi bekleniyor.