Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Gençlik Hareketi, sosyal dayanışmanın güzel bir örneğini daha sergileyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.

Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi’nde yaşayan Fazlı İspir’in evini temizleyerek gönüllere dokunan hareket, aynı zamanda evin eksik mobilyalarını da temin ederek büyük bir duyarlılık gösterdi.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma, ihtiyaç sahibi bireylerin yalnız olmadığını hissettiren bir dayanışma tablosu oluşturdu.

Gönüllü gençler, Fazlı İspir’in yaşadığı evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bununla kalmayan ekip, evdeki eksik mobilya ihtiyaçlarını da karşılayarak yaşam koşullarını iyileştirdi.

Gönüllü Gençlik Hareketi’nin yaptığı bu anlamlı çalışma, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, toplumun tüm kesimlerine bu ruhun yayılması için ilham kaynağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Gönüllü Gençlik Hareketi’nin dezavantajlı gruplar, özel gereksinimli bireyler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Gönüllü gençlerin dayanışma ruhuyla hareket ederek toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediği belirtilirken, bu tür projelerin yalnızca fiziksel ihtiyaçları karşılamadığı, aynı zamanda gönül köprüleri kurduğu vurgulandı.

Gönüllü Gençlik Hareketi’yle gençler, topluma fayda sağlarken aynı zamanda kişisel gelişimlerine de katkıda bulunabiliyor. Gönüllü Gençlik Hareketi’ne katılmak isteyenler vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/11/14/gonullu-genclik-hareketi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor.

İhtiyaç sahibi Fazlı İspir’in evinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında gençlere destek olan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, “Sosyal sorumluluk anlayışıyla Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında kurduğumuz Gönüllü Gençlik Hareketi, faaliyetlerine devam ediyor. Gençlerimiz, çeşitli programlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, özel gereksinimli bireyler ve dezavantajlı gruplarla bir araya geliyor. Hedefimiz gönül köprüleri kurabilmek. Yaşlılarımızın evini temizliyor, günlük sıcak yemeklerini götürüyoruz. Bugün de gönüllü gençlerimizle birlikte Fazlı amcamızın evini temizliyoruz. Yaşlılarımızın yalnız olmadığını, daima onlarla birlikte olduğumuzu gösteriyoruz. Gönüllü Gençlik olarak iyilikte yarışıyor ve tüm gençlerimizi bu harekete katılmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Gönüllü Gençlik Hareketi üyesi Ayşegül Kına, “Gönüllü Gençlik Hareketi’ne arkadaşım vasıtasıyla katıldım. İhtiyaç sahiplerinin hayatına dokunmak, günülerine girebilmek için mücadele ediyoruz. İnsanlara yardımcı oldukça bizler de kendimizi iyi hissediyoruz” diye konuştu. Fatma Davarcı da, “Yaşlıların hayatına dokunmak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak bizleri çok mutlu ediyor. İnsanlara yardımcı olmak iyi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.