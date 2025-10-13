Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek burs/kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler

2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular öğrencilerin e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek. Bu nedenle öğrencilerin, e-Devlet profillerinde yer alan okul, bölüm ve öğrenim durumu gibi bilgileri mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.

Eğer e-Devlet’teki bilgilerde bir hata varsa, öğrencilerin zaman kaybetmeden üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek düzeltme talebinde bulunmaları isteniyor. Aksi takdirde, hatalı bilgiler başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Beyanlar denetlenecek, yanlış bilgi başvuruyu geçersiz kılacak

Başvuru sürecinde öğrencilerden ekonomik durum, sosyal durum ve başarı durumu ile ilgili çeşitli beyanlarda bulunmaları istenecek. Bu bilgiler daha sonra kamu kurumları aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından doğrulanacak. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata uygunluk sağlayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Önemli bir uyarı da yanlış beyan konusunda geldi: Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

Özel durumlu öğrenciler

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor.

Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.