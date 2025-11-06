Antalya'da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası felç kalan, yakınlarına ulaşılamayan ve DNA testlerine rağmen kimliği belirlenemeyen bir çocuğu sahiplenerek ona yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın ve "Umut" adını verdiği oğlunun hikayesini anlatan "Bi Umut" filmi 7 Kasım Cuma günü vizyona giriyor.

Gerçek bir hayat hikayesine dayanan filmde, tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Anne, trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan ve adı bile bilinmeyen gençle ilgilenmeye başladı.

Kimsesiz gencin "koruyucu ailesi" olan 2 çocuk annesi Gülsüm Kabadayı 'Bir ay yaşamaz' denilen genci, anneliği ve sevgisi sayesinde 10 yıl yaşattı.

Umut özel rehabilitasyon merkezindeki tedavilerinin ardından oturmayı ve başını dik tutmayı başardı. Elini kaldırabilen, sorulara da göz kapaklarını kapatarak yanıt veren Umut, "anne" diyerek Gülsüm annenin sevgisini karşılıksız bırakmadı.

Umut'un Antalya'daki sıcak havalardan rahatsız olması nedeniyle Korkuteli ilçesine yerleşen Kabadayı burada yardıma muhtaç çok sayıda engelli olduğunu fark ederek Korkuteli Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu.

Kabadayı, birçok engellinin tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Sevgi ve fedakarlık timsali Gülsüm Kabadayı "yılın annesi" seçildi.

Fiziksel benzerliği ve Rusça sözcüklere tepki vermesinden dolayı Rus uyruklu olduğu düşünülen gencin hikayesi Rusya'daki televizyon kanallarında yayımlandı. programdakiler tarafından ayakta alkışlanan fedakar anne, Rusya'da kahraman ilan edildi.



Umut 2018 yılında çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şimdi Umut'un ve Gülsüm annenin hikayesi Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak vizyona girecek.

Rus oyuncu Leon Kemstach'ın "Umut" karakterini canlandırdığı yapımda, Gülsüm Kabadayı'yı Hülya Duyar oynuyor.

‘Bi Umut’ filmi izleyicilere umut, sevgi ve annelik bağının gücünü hissettiren, unutulmaz bir yaşam hikayesini beyaz perdeye taşımak için 7 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşuyor.

