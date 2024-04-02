31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından 5 yıllık görev süresi sona eren önceki dönem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vatandaşların teveccühüyle göreve yeni seçilen Cumhur İttifakı adayı Fırat Görgel’i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayan Hayrettin Güngör, “Aziz milletimizin teveccühü ile kahraman şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel kardeşimi ve ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Seçimlerin ülkemize ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.