Onaylanan planla birlikte Elbistan’ı daha yaşanabilir bir kente dönüştüreceğini dile getiren Başkan Gürbüz, “Elbistan'ın yeniden imar ve ihyası için deprem sonrası ayağa kalkışını simgeleyen vizyoner adımlar, şehrimizin imar planıyla yeni bir boyut kazandı” ifadesini kullandı.

Elbistan’ın asrın felaketi sonrası yeniden yapılanma sürecinde atılan önemli adımların kenti daha güçlü bir geleceğe yönlendirdiğine değinen Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan İmar Komisyonu ve partilerimizin oy birliğiyle desteklediği planlar, Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından onaylandı. Bu planlar, kent merkezi, Karaelbistan ve Çiçek mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planını içeriyor ve şehrimizde ciddi bir ilerlemeyi temsil ediyor. Bu, sadece bir başlangıç; Elbistan Belediyesi ve Milli Emlak'a ait çeşitli bölgelerde benzer projelerimiz de meclisimizin onayıyla hayat buldu.”

“Büyükşehir Meclisimiz, yenilenen nazım imar planını onaylayarak, şehrimizin güvenliğini ve dayanıklılığını bir üst seviyeye taşıdı’ diyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Detaylı yer bilimsel mikro bölgeleme çalışmaları, mülkiyet esaslı haritalar ve kadastro verilerinin güncellenmesiyle, Elbistan'ı depreme karşı daha dirençli ve güvenli bir şehre dönüştürme vizyonumuz somut bir şekilde hayat buldu. Bu süreçte, karşılaştığımız tüm sorunlar dikkatlice incelendi ve şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda planlar yenilendi. Bu yenilikçi ve kararlı adımlar, Elbistan'ı estetik, güvenli ve dayanıklı bir şehir yapısına kavuşturacak, ilçemizin deprem sonrası kalkınmasına büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Gürbüz, son olarak, “Gökçek, Yoğunsöğüt, Horhor, Beştepe, Toprakhisar ve Körücek mahallelerinde onaylanan bu planlar, Elbistan'ın yeniden yapılanmasında hayati bir rol oynayacak. Yeni parsellerin oluşturulmasıyla, şehrimiz daha planlı, düzenli ve modern bir yapıya bürünecek, Elbistan'ı daha yaşanabilir bir kente dönüştürecek. Bu, sadece şehrimizin fiziksel yapısını değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yapısını da güçlendirecek bir gelişme” değerlendirmesinde bulundu.