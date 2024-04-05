Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinin ardından, birçok sektör ve meslek grubunu derinden etkilendi. Ancak güvenlik endişelerinin artmasıyla birlikte, çit üreticileri beklenmedik bir talep artışıyla karşı karşıya kaldılar. Çünkü artan güvenlik ihtiyacıyla birlikte, vatandaşlar evlerini ve bahçelerini çitlerle çevirerek hırsızlık ve hayvan saldırılarına karşı korunma yoluna gidiyorlar.

Yaşanan depremin ilk zamanlarının ardından yaşanan güvenlik zafiyeti, çit üreticilerini beklenmedik bir şekilde ön plana çıkardı. Şehirdeki konteyner kentlerde, evlere bağ ve bahçelere çit çekme işlemleri hız kazandı. Vatandaşlar, bu sayede hem mal varlıklarını koruma altına alıyorlar hem de güvenli bir ortamda yaşama şansı buluyorlar.

Çit Ustası Salih Yeni Çeri Aksu Habere yaptığı açıklamada Çitler sayesinde vatandaşlar bir nebzede olsa korumaya alabiliyor kendilerini ifadelerini kullandı.