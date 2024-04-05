Kahramanmaraş'ta Gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Adayı Olan Ak Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fırat Görgel, Seçimlerin Ardından Mazbatasını Kahramanmaraş Adliyesinde Düzenlenen Törenle Alarak Resmen Göreve Başladı.

Görgel'in Seçim Zaferi, Kahramanmaraş Halkının Büyük Destek Ve Güvenini Kazandığını Bir Kez Daha Gösterdi.

Daha Sonra Büyükşehir Belediyesine Geçen Başkan Görgel Burada Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İle Bir Süre Sohbet Ederek Çiçek Takdiminde Bulundular.