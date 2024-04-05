Kızılay'ı Ramazan boyunca depremzedeleri unutmadı, Bu ramazan sensiz olmaz sloganıyla, Türkiye genelinde 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyene Türk Kızılay'ı, Kahramanmaraşlı depremzedeler için iftar programı düzenledi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde yoğun bir şekilde, oruçlarıaçmak üzere milli irade meydanına geçen vatandaşlar, şef Yalçınkaya tarafından hazırlanan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

Ramazan boyunca 4 milyon kişilik iftar vermeyi hedeflediklerini aktaran Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Son depremzede evine gidip yastığa başını huzurla koyana kadar bir buradayız. Biz nasıl Gazze'ye gemi gönderirken aracıyız diyorsak burada da biz aracıyız. Aslında milletimizin yardımlarını buraya ulaştırmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.