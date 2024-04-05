Türkiye'nin kurtuluş mücadelesi tarihinde unutulmaz bir dönemeç olan Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki destansı mücadelesinin ardından, şehre 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası verilmişti. Bu tarihî an, Türk milletinin topyekûn mücadele azmini ve bağımsızlık tutkusunu yansıtan bir dönemin sembolü haline gelmiştir.

Kahramanmaraş, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki kritik rollerden birini üstlenmişti. Şehir halkı, işgalcilere karşı sarsılmaz bir direniş göstererek, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğrunda kahramanca mücadele etmişti. Bu mücadele ruhu ve fedakârlık, Türk milletinin ortak hafızasında derin izler bırakmıştır.

Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası'nın verilişi, Türkiye'nin milli mücadele ruhunu canlı tutmak ve kahramanlık öykülerini gelecek kuşaklara aktarmak açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu tarihî anı yeniden hatırlamak, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu canlı tutmak için önemli bir fırsat.