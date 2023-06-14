2019 yılında vizyona giren Güzelliğin Portresi filmi TV'de ilk kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı filmde yıllarca babası ile görüşmemiş genç bir kadın olan Nisan'ın ayrıldığı köşke geri dönmesi ile şahit olduğu tuhaf durumlar anlatılıyor.

GÜZELLİĞİN PORTRESİ FİLMİNİN KONUSU

Genç bir kadın olan Nisan, yıllarca babası ile görüşmemiştir. Ancak babası ile ilgili aldığı önemli bir haberin ardından, eşi ve kızı ile birlikte soluğu baba evinde alır. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşke geri dönen Nisan, burada tuhaf durumlara şahit olur. Köşke gelmesi ile birlikte kaçıp kurtulduğunu düşündüğü geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Nisan, bu sırada babası ile ilgili gizemi çözmeye çalışan polisin sorgulamasına maruz kalır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için köşkte yaşanan gizemi çözmek zorundadır.