GYmboree Play & Musıc, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla müzik ve oyun temelli bir eğitim sunuyor. Program, çocukların erken yaşlarda motor becerilerini geliştirmelerine, sosyal beceriler kazanmalarına ve yaratıcılıklarını artırmalarına yardımcı oluyor. Bu yıl mezun olan minikler, hem gelişimlerini tamamlamış olmanın hem de ilk mezuniyet törenlerini yaşamanın heyecanını aileleriyle paylaştı.

Mezuniyet töreni, anaokulu bahçesinde düzenlenen renkli ve eğlenceli etkinliklerle başladı. Çocuklar, öğretmenleri eşliğinde öğrendikleri şarkıları ve dansları sergilediler. Aileler, çocuklarının performanslarını izlerken hem gururlandılar hem de keyifli anlar yaşadılar. Törende ayrıca yüz boyama, balonlarla şekil yapma ve çeşitli oyun aktiviteleri de yer aldı.

Gymboree Play & Musıc öğretmenleri, mezun olan öğrenciler için duygusal konuşmalar yaptı. Öğretmenler, çocukların gelişim süreçlerindeki ilerlemelerinden bahsederek, onların başarılarını ve yeteneklerini vurguladılar. Aynı zamanda ailelere, çocukların eğitimine verdikleri destek ve işbirliği için teşekkür ettiler.

Törende, mezun olan miniklere özel diplomalar ve hediyeler verildi. Diplomalarını öğretmenlerinin ellerinden alan çocuklar, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadılar. Hediyeler arasında kitaplar, oyuncaklar Ve Kişisel Gelişimlerini Destekleyecek Çeşitli Materyaller Yer Aldı.

Aileler, Gymboree Play & Musıc'in çocuklarının gelişimine sağladığı katkılardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Birçok ebeveyn, program sayesinde çocuklarının daha sosyal, yaratıcı ve özgüvenli bireyler haline geldiklerini belirtti. Ayrıca, çocukların müzikle tanışarak ritim duygusu kazanmalarının ve müziğe olan ilgilerinin artmasının da önemli bir kazanım olduğunu ifade ettiler.

Gymboree Play & Musıc Kahramanmaraş şubesi, mezun olan miniklerin gelecekte de başarılı bireyler olarak yetişmeleri için temelleri atmanın gururunu yaşadı. Programın devam eden yıllarında daha birçok çocuğa ulaşarak onların gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Gymboree, müzik ve oyunla öğrenmenin keyifli dünyasını çocuklara sunmaya devam edecek.

Mezuniyet töreninde konuşan Gymboree Play & Musıc Kahramanmaraş şubesi kurucusu Aslı Erdoğanyılmaz şu ifadelere yer verdi.

Bu mezuniyet töreni, hem çocuklar hem de aileler için unutulmaz anılarla dolu bir gün olarak hafızalara kazındı. Gymboree Play & Musıc Kahramanmaraş şubesi, çocukların gelişiminde sağladığı önemli katkılar ve eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla bölgedeki ailelerin takdirini toplamaya devam ediyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt