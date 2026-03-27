Batıda fırtına ve sağanak, iç kesimlerde kar uyarısı! Meteoroloji’den kritik açıklama…

Türkiye, yarından itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji verilerine göre, batı kesimlerden giriş yapacak sistem hafta sonu itibarıyla yurt genelinde etkisini gösterecek.

Özellikle pazar günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın türü değişecek ve birçok bölgede karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.

BATI BÖLGELERDE SAĞANAK VE FIRTINA

Yağışlı sistem ilk olarak batı illerinde etkili olacak.

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de yağışların yer yer şiddetli olması beklenirken, Marmara’nın güneyi ve İç Ege’de kuvvetli sağanak görülecek.

Rüzgarın ise güneyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Fırtına nedeniyle:

Çatı uçması

Ulaşımda aksamalar

Sel ve su baskınları

gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

PAZAR GÜNÜ KAR GERİ DÖNÜYOR

Hafta sonuna doğru sistemin etkisi artacak.

Pazar günü itibarıyla:

İç Anadolu

İç Ege

Karadeniz’in iç kesimleri

Doğu Anadolu

bölgelerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

DOĞU’DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.

Hafta sonu itibarıyla birçok bölgede yeniden kar yağışı görülebileceği için vatandaşların planlarını hava durumuna göre yapması ve Meteoroloji uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.